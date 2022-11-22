قائد الجيش الإسرائيلي: سنقوم بتسريع الخطط العسكرية لمواجهة إيران

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، على ضرورة تسريع الخطط العملياتية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران.

حديث كوخافي جاء خلال سلسلة لقاءات عقدها في البيت الأبيض مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان ،إن كوخافي التقى مع رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، حيث بحثا مواصلة تعزيز التعاون أمام التحديات الأمنية المشتركة للجيشين، وفي مقدمتها التهديد النووي الإيراني.

وأضاف: “ثم تابع رئيس هيئة الأركان العامة لحضور لقاء في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حيث ناقشا التحديات الأمنية في الشرق الأوسط والتهديد الإيراني”.

وتابع: “قال سوليفان إن الولايات المتحدة تقف وراء التزام الرئيس الأمريكي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما تم التداول حول الوضع الأمني في الضفة الغربية والرغبة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية”.

وأشار إلى أن كوخافي التقى أيضا مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

وقال كوخافي في ختام الاجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكيين: “أتوجه بالشكر للإدارة ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية على الشراكة والدعم لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “من جهة نرى إيران ترزح تحت ضغوط كثيرة، اقتصادية، عسكرية وداخلية ومن جهة ثانية ما زالت مستمرة في تطوير مشروعها النووي”.

وأوضح الجنرال كوخافي أن “الجيش الإسرائيلي سيقوم بتسريع كافة الخطط العسكرية في مواجهة إيران”.

وقال: “خلال اللقاءات تم التوافق على أننا في نقطة حرجة تحتم تسريع الخطط العملياتية وتعزيز التعاون في مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة”.

وأضاف في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: “إن التعاون الراسخ القائم مع صديقتنا الكبرى كان وما زال يشكل لبنة أساسية لأمننا القومي”.

وبدأ كوخافي، السبت، زيارة إلى واشنطن تستمر حتى يوم الخميس المقبل.