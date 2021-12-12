قائد الجيش الإيراني يرد على غانتس.. "ستنتهي حياتهم قريبا"

علق قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تقارير تفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ واشنطن بأنه أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

وقال اللواء موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية إن “هراء الإسرائيليين نابع من باب الخوف والذعر، وإلا فإن قادة هذا النظام (الإسرائيلي) يعلمون أنه إذا أرادوا تحويل هراءهم إلى فعل، سيتلقون ردا وستنتهي حياتهم قريبا”.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن العقوبات الأمريكية على القوات المسلحة الإيرانية “فقدت فعاليتها” منذ فترة طويلة.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قالت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ الأمريكيين بأنه حدد جدولا زمنيا سيحتاجه الجيش الإسرائيلي حتى يستكمل الاستعدادات لشن هجوم على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع أن “الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدم لهم غانتس الموعد النهائي”.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل المساعي الدبلوماسية.