قائد الجيش الاوكراني بحث المساعدات العسكرية والتدريبات مع قائد الجيش الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قائد القوات المسلحة ناقش مع قائد الجيش الأمريكي في أوروبا المساعدات العسكرية وتدريب القوات الأوكرانية خلال محادثة هاتفية الاثنين عشية اجتماع حلفاء كييف في بروكسل.

وأضافت الوزارة في بيان عبر قناتها على تيليعرام أن فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، شارك رؤيته بشأن تحقيق النصر مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي المشتركة في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي.

ونقلت الوزارة عن زالوجني قوله “ناقشنا مسألة تقديم مساعدات عسكرية دولية لأوكرانيا وتدريب وحداتنا على أراضي الدول الشريكة”.

جاء ذلك قبل اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة لمجموعة الاتصال الدفاعية المعنية بأوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد مؤتمر عُقد في 20 يناير كانون الثاني في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا والذي كان سببا رئيسيا في صدور قرارات إرسال العشرات من دبابات القتال الحديثة إلى كييف.

وأضافت الوزارة أن زالوجني عبر عن امتنانه “لفهم كافولي العميق للوضع والجهود الكبيرة لتقريب انتصارنا”.