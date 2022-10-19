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قائد الجيش البريطاني: خطاب بوتين النووي "غير مسؤول"

منذ 8 دقائق
تونى راداكين

تونى راداكين

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حث رئيس أركان الدفاع البريطاني تونى راداكين، الأربعاء، المجتمع الدولي على المحافظة على الوحدة في مواجهة ما وصفه بالخطاب النووي “غير المسئول للغاية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال راداكين في كلمة “لم يتبق له (بوتين) سوى خيارات قليلة. ومن ثم (يأتي) الخطاب النووي”.

ومضى يقول “صحيح أن هذا أمر مثير للقلق وغير مسؤول للغاية، لكنه علامة على الضعف، ولهذا السبب على وجه التحديد يحتاج المجتمع الدولي إلى أن يظل قويا ومتحدا”.

وهذا الاسبوع، اجتمع وزير الدفاع البريطاني بن والاس مع نظيره الأمريكي في واشنطن لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وردا على سؤال خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد خطابه عن مدى احتمال أن يكون بوتين مستعدا لشن ضربة نووية في أوكرانيا، لم يجب راداكين بشكل مباشر.

وقال “لا أعتقد أنك ستندهش من أني أرواغ دون إعطائك احتمالا دقيقا لموقف روسيا”.

ومضى يقول “أود فقط أن أؤكد على تهور روسيا في استخدام هذه اللغة بشأن الطاقة النووية وأن هذا يأس… نحن بحاجة إلى التركيز على دعمنا المستمر لأوكرانيا وعدم الانجرار إلى الخطاب المتهور”.

    المصدر :
  • رويترز

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