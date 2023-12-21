قائد الجيش في السودان يتوعد "المتخاذلين" في معركة ود مدني

توعد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس، بمحاسبة كل متخاذل فيما حدث مؤخرا بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية، وصمام أمان السودان. وشدد على حرص الجيش والأمن والشرطة على القضاء على “مليشيا الدعم السريع المتمردة”، وأضاف أنه “ستتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون، ولا مجاملة في ذلك”.

وتابع “بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني، سنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني”، وخاطب هذه الأطراف قائلا “لن تحكموا السودان إلا عبر الانتخابات”.

وشدد على أن كل من تعاون مع قوات الدعم السريع سيدفع ثمن تعاونه.

وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي أعلنت 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن قواته انسحبت من المدينة وأنه يجري تحقيقا في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها.