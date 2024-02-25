قائد الجيش ووزير الدفاع الأوكراني يتفقدان مواقع قريبة من جبهة القتال

كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف اليوم الأحد إنهما تفقدا مواقع قيادة قريبة من جبهة القتال لتحليل ساحة المعركة وتعزيز الدفاعات.

ويكابد الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية على الجبهة مترامية الأطراف مع مرور عامين على بداية الغزو الروسي الشامل.

وقال سيرسكي في منشور على تطبيق تيليجرام مرفقا بصور للقائه وأوميروف مع قيادات عسكرية “أجرينا تحليلا للوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات الإضافية اللازمة، وفي مقدمتها حماية القوات من الطائرات المسيرة والغارات بالقصف الجوي بالإضافة إلى تعزيز مناطق معينة من الجبهة”.

وأضاف سيرسكي، الذي لم يذكر موعد الزيارة، أن “الوضع معقد ويتطلب مراقبة مستمرة”.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية استولت الأسبوع الماضي على مدينة أفدييفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لشهور، وإنها تضغط في عدة مناطق أخرى على الجبهة.