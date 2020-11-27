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قائد الحرس الثوري الإيراني: سنكمل طريق زادة وسنعاقب مرتكبي جريمة الاغتيال

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آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 8:51 مساءً
قائد الحرس الثوري الإيراني

قائد الحرس الثوري الإيراني

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بعد اغتيال العالم محسن فخري زادة قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن طهران ستكمل طريقه بسرعة أكبر من ذي قبل، مشددا على أنهم سيعاقبون مرتكبي جريمة الاغتيال.

وأضاف قائد الحرس الثوري أنه على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة أن يدركوا أن ارتكاب جريمة اغتيال فخري زادة لن تعرقل مسار الشعب الإيراني.

وقتل اليوم الجمعة رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع الايرانية في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه”.

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