قائد الحرس الثوري يرد على تهديد ترامب

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الخميس، القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج، بقوله: “سنرد بقوة على أي تهديد في الخليج”.

وقال اللواء سلامي في معرض رده على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لقد أمرنا وحداتنا البحرية باستهداف السفن أو الوحدات الحربية التابعة للقوات الأمريكية في حال قامت باستهداف سلامة سفننا الحربية”.

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بتدمير أي زوارق إيرانية تقترب من السفن الأمريكية، ويأتي ذلك بعد أيام من اقتراب 11 زورقا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني من سفن أمريكية في مياه الخليج.

كما علق المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، على تهديدات دونالد ترامب، بقوله: “أثبتت إيران أنها لن تستسلم للترهيب والتهديدات ولا تتردد في الدفاع عن أراضيها ضد أي انتهاكات ووفقا للقانون الدولي”.

وقال ميريوسفي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، اليوم الخميس: “في خضم انتشار الفيروس التاجي العالمي (كورونا)، وفي حالة تركز فيها كل اهتمام الحكومة على مواجهة هذا التهديد، السؤال هو، ما الذي تفعله القوات الأمريكية في مياه الخليج، وتبعد 7000 ميل؟”.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ضد قيام قوات الحرس الثوري بمضايقة السفن الأمريكية في نيسان/أبريل الجاري في مياه الخليج.