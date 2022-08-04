قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!

كشف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الخميس، أن حزب الله جهز ما بين 10 إلى 20 ألف صاروخ لضرب إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

وقال اللواء سلامي في كلمة من العاصمة طهران خلال تشييع جثمان 5 من عناصر الحرس الثوري، من الذين قتلوا في سوريا عام 2016 وجرى استعادة جثامينهم الأسبوع الجاري، ”أن حزب الله جهز ما بين 10 آلاف و20 ألف صاروخ في لبنان، لضرب الصهاينة وهم يدركون ذلك“.

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه ”يكفي أن يخطئ الكيان الصهيوني (إسرائيل) فعند ذلك ستبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الكيان“.

سلامي أكد في تصريحات سابقة، الثلاثاء الماضي في خطاب له أمام عدد من قوات الباسيج، أن حزب الله يمتلك أكثر من 100 ألف صاروخ جاهز للمواجهة.

من جهة أخرى هدد وزير المال الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، بمحو الضاحية الجنوبية في بيروت، في حال أراد حزب الله المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان، إن آخر ما نبحث عنه هو المواجهة، ولكن هذا الهجوم سيكون الرد على مهاجمة حزب الله لحقل غاز كاريش.

وفي وقتٍ سابق، أكّد قادة الجيش والمخابرات لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أنّه، “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان فمن المحتمل حدوث تصعيد مع حزب الله”.

وكان موقع “واللا” العبري، قد أشار في وقت سابق إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أرسلوا رسائل واضحة إلى لبنان عبر الأمريكيين، مفادها أنه إذا لم يقم حزب الله بوقف خطواته التصعيدية، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق ولن يكتفي بمجرد اعتراض الطائرات بدون طيار.