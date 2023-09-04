قائد الدعم السريع: هذه المعركة ستنتهي قريباً جداً

فيما لاتزال المعارك مستمرة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، قال قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي، إنه لا يسعى إلى السلطة.

وأضاف حميدتي: نبشر الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبا جدا

ودعا حميدتي ضباط وجنود الجيش للانضمام إلى “خيار الشعب”

وقبل أيام، نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مساء الخميس الأنباء والشائعات التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن اغتيال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائلا: “قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا”.

بينما نفى عضو المكتب الاستشاري ارتكاب قوات الدعم السريع لأي انتهاكات، لافتا إلى أنها “القوات الوحيدة في السودان التي تملك وحدة لحقوق الإنسان تم تأسيسها عن طريق الصليب الأحمر وخبراء قبل الحرب”.

كما أشار إلى أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) شكّل لجنة لمكافحة الظواهر السلبية والانتهاكات، بالإضافة لما وصفه بالعمل النشط لدائرة الشؤون القانونية في الدعم السريع.

تأتي تصريحات حميدتي فيما تواجه قوات الدعم السريع اتهامات باحتلال منازل المواطنين وبعض المستشفيات.