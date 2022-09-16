قائد الشرطة الأوكرانية: معظم المدفونين في مقبرة جماعية هم من المدنيين

قال قائد الشرطة الأوكرانية الجمعة، بناء على تقدير أولي، إن معظم المدفونين في مقبرة جماعية اكتُشفت في مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا هم من المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت السلطات إنها عثرت على مقبرة جماعية تحتوي على 450 جثة في إيزيوم، وهي معقل روسي سابق على خط المواجهة، وقالت إن هذا دليل على جرائم حرب ارتكبها الغزاة. ولم تعلق روسيا علنا على هذه المسألة.

وردا على سؤال عما إذا كانت المقبرة الجماعية تضم في الأساس مدنيين أم جنود، قال قائد الشرطة إيجور كليمينكو في مؤتمر صحفي “مدنيون، وذلك في تقدير أولي. على الرغم من أن لدينا معلومات عن وجود قوات هناك، فإننا لم نستعد أي منها حتى الآن”.