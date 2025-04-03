قائد القوات الأمريكية في أوروبا: دمج القيادات سيُرهق الموارد العسكرية

قال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي في إفادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الخميس إن دمج قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا سيشكل ضغطا.

وكان مشرعون أمريكيون أبدوا قلقهم إزاء المداولات بشأن دمج القيادات العسكرية الأمريكية عالميا في إطار إعادة هيكلة وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث اشتكى الوزير بيت هيجسيث من وجود عدد كبير جدا من الجنرالات برتبة أربع وثلاث نجوم بكشوف الرواتب.

وقال كافولي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “سأكون مسؤولا عن 50 دولة أخرى… سيكون ذلك مُبالغا فيه”.