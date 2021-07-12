قائد القوات الأمريكية يسلم مهامه في أفغانستان

سلم قائد القوات الأمريكية والأطلسية، الجنرال أوستن سكوت ميلر مهامه خلال حفل في كابول، في خطوة نحو إكمال الانسحاب النهائي من أفغانستان،

وتأتي الخطوة في سياق الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان؛ حيث تواصل حركة طالبان توسيع نفوذها، بالتقدم لكسب المزيد من الأراضي في أنحاء البلاد.

وخلال مراسم أقيمت في كابول، قام الجنرال ميلر الذي يقود قوات التحالف في أفغانستان منذ سبتمبر/أيلول 2018 بتسليم القيادة إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم).

وهذه القاعدة المتمركزة في فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة، مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في عشرين دولة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، من ضمنها أفغانستان.

وأمس الأحد أكدت الأمم المتحدة أن النزاع المتصاعد في أفغانستان يتسبب في “مزيد من المعاناة” في أنحاء البلاد التي تمزقها أعمال العنف.

وقال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف، إن “الاحتياجات الإنسانية الموجودة سلفا تتفاقم أكثر”، مضيفا أن ما لا يقل عن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 33,5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وشدد الأكبروف على أن “تصعيد الأنشطة العسكرية وتصعيد النزاع والحرب تتسبب بمزيد من المعاناة”، ناهيك عن الجفاف ومخاوف كوفيد.

وكشف أنه قتل هذا العام 25 عامل إغاثة إنسانية أثناء تسليم مواد للمحتاجين.

وتشنّ حركة طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية التي لم تبد حتى الآن مقاومة كبيرة، ما سمح للحركة بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية.

وتسيطر حاليا القوات الأفغانية في الأغلب على الطرق الرئيسية وعواصم الولايات، وبعضها محاصر، كما أن التعبئة الأخيرة لمليشيات مناهضة لطالبان تثير مخاوف من غرق البلاد في حرب أهلية جديدة.