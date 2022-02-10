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قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية

10 - فبراير - 2022
الجنرال فرانك ماكنزي

الجنرال فرانك ماكنزي

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كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة، ستعمل مع الإمارات على تحديث دفاعات صاروخية استخدمت في إسقاط صواريخ.

وقال الجنرال ماكنزي، لرويترز، إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد تعرضها لسلسلة اعتداءات فاشلة شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال ماكنزي، الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط، في مقابلة بعد زيارة إلى أبو ظبي هذا الأسبوع “سنساعد في تجديد الصواريخ الاعتراضية، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها”.

ولم يقدم ماكنزي مزيدا من التفاصيل، ولكن قال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز، إن الإمارات طلبت من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت.

وكانت واشنطن بعثت بـ”رسالة دعم قوية” لدولة الإمارات، عبر نشر طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في المنطقة، لمواجهة هجمات المليشيات الحوثية.

ويرى خبراء عرب متخصصون في الشأن الأمني، في أحاديث منفصلة لـ”العين الإخبارية”، أن التحرك الأمريكي يمثل “رسالة دعم إيجابية” للإمارات تعكس عمق التحالف بين الدولتين، وأن واشنطن تنظر لها كـ”شريك استراتيجي طويل الأمد”.

 

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