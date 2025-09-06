السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
قائد القيادة المركزية الأميركية خلال لقائه زامير: الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل

منذ 14 دقيقة
اجتماع براد كوبر برئيس الأركان الإسرائيلي

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجديد، الأدميرال براد كوبر، السبت، إلى إسرائيل في أول زيارة له منذ توليه منصبه، حيث التقى رئيس الأركان العامة الإسرائيلي اللواء إيال زامير.

وقال كوبر في تصريح مقتضب إن “الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل”، مشددًا على أن الجانبين يعملان بشكل متبادل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، ترافق نائبة المبعوث الأميركي للشرق الوسط مورغان أورتاغوس القائد العسكري الأميركي في اجتماعات أمنية مغلقة تقتصر على مسؤولين عسكريين وأمنيين، دون عقد لقاءات مع أي مسؤولين سياسيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر على إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل بشكل تدريجي، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

