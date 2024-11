قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل لتقييم الأوضاع الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم السبت، أن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، الجنرال مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل، الجمعة، كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي.

وأجرى رئيس الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأميركية تقييما للوضع إلى جانب رئيس مديرية العمليات وقائد القيادة الشمالية.

وركز تقييم الحالة على المسائل الأمنية والاستراتيجية مع التركيز على لبنان.

The Commander of @CENTCOM General Michael “Erik” Kurilla, arrived in Israel yesterday as the official guest of the Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi.

The Chief of the General Staff and the Commander of CENTCOM conducted a situational assessment along with the Head of… pic.twitter.com/eilQADAI7u

— Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2024