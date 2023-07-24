الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد بالجيش السوداني يحذر كينيا من إرسال قوات حفظ سلام

منذ 52 ثانية
الجيش السوداني

الجيش السوداني

A A A
طباعة المقال

رفض قائد كبير بالجيش السوداني بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق أفريقيا للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر بالسودان منذ أكثر من 100 يوم، وأشار في مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين إلى أن أيا من هذه القوات لن يعود إلى بلده على قيد الحياة.

وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقاتلها العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال الذي اندلع في 15 أبريل نيسان أو حتى وقفه بشكل كبير.

في وقت سابق من الشهر، اقترحت الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، وهي تكتل إقليمي لشرق أفريقيا يضم كينيا في عضويته، مبادرة تشمل نشر قوات حفظ سلام في العاصمة السودانية الخرطوم.

ورفض الجيش السوداني مرارا المبادرة التي تقودها كينيا، متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع.

وقال إنه سيعتبر أي قوات حفظ سلام أجنبية قوات معادية.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا في تصريحات للجنود “قوات شرق أفريقيا خلّوها في محلها… (تريد) تجيب الجيش الكيني تعالى”، وأقسم على عدم عودة أي من هذه القوات.

كما اتهم كينيا بأن دولة ثالثة اشترتها دون أن يذكر الدولة التي قصدها بالاسم.

وقال كورير سينج أوي وزير الشؤون الخارجية الكيني لرويترز “هذا التصريح لا يستحق تعليقا منا” مضيفا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن بلاده محايدة.

وتابع “بالإصرار على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إشراك الأطراف المدنية في أي عملية وساطة والدعوة إلى المساءلة عن الأعمال الوحشية، فقد يجد البعض في السودان صعوبة في قبول هذه المبادئ”.

    المزيد من أخبار العالم

    الأسهم الأوروبية
    أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف
    حرائق الغابات في الجزائر
    ارتفاع قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 25
    الدمار في مخيم جنين
    أونروا تطلق نداء لجمع 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
    الذرة- تعبيرية
    للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة
    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل