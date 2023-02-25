قائد بالحرس الثوري يتوعد بقتل ترامب انتقاما لسليماني

كشف قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن تطلعات بلاده لقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقاما لمقتل قائد الحرس قاسم سليماني.

تهديد إيران المتكرر في كثير من الأحيان بالثأر من الولايات المتحدة لقتلها قائد إيراني كبير.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي “نتطلع إلى قتل (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب”.

وعندما شنت هجوما بصواريخ باليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد أيام من اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.

وقال في حديث تلفزيوني “إن شاء الله نتطلع لقتل ترامب. (بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق مايك) بومبيو… ويجب قتل القادة العسكريين الذين أصدروا الأمر (بقتل سليماني)”.

وتعهد القادة الإيرانيون في كثير من الأحيان بالانتقام لسليماني بعبارات قوية.

صاروخ جديد

وكشف حاجي عن تطوير صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومترا، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي “تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومترا إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ (باوه) الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما الصواريخ الباليستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة ورغم تعبير الدول الأوروبية عن القلق. وتقول طهران إن برنامجها دفاعي بحت وله طبيعة رادعة.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستيا فرط صوتي.