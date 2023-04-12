قائد جيش أفغانستان: ينبغي على الدول المجاورة ألا تستنفد صبرنا

قال قائد الجيش الأفغاني لرويترز في مقابلة نادرة مع الإعلام الأجنبي إن الدفاع تلقى الحصة الأكبر من التمويل في ميزانية أفغانستان، إذ تهدف حكومة طالبان إلى زيادة قواتها بمقدار الثلث وبناء قدرات الصواريخ المضادة للطائرات.

وتأتي الطموحات الدفاعية لطالبان، التي استولت على السلطة في2021، في مواجهة انتقادات دولية لاذعة لسياساتها مثل تقييد عمل النساء وتعليمهن، وهو أمر أدى إلى تعطيل خطوات نحو الاعتراف الدبلوماسي.

وندد رئيس أركان الجيش قاري فصيح الدين، وهو أحد قيادات طالبان من منطقة بدخشان شمال البلاد، باختراق الطائرات المسيرة الأجنبية المجال الجوي الأفغاني، وذلك خلال تصريحاته أمس الثلاثاء.

وأضاف أن قوات الدفاع البالغ عددها الآن 150 ألف فرد من المستهدف زيادتها بواقع 50 ألف فرد، متحدثا في مكتبه في وزارة الدفاع شديدة التحصين في كابول، على الرغم من عدم إفصاحه عن المبالغ الدقيقة للتمويل.

وأردف “وزارة الدفاع هي الأولى في الميزانية”، مضيفا أنه تلقى مبالغ أكبر بكثير من وزارات أخرى، إذ إنها إحدى الأولويات في الميزانية التي يجري تمويلها إلى حد كبير من رفع الضرائب وإيرادات الجمارك.

وقال فصيح الدين إن تركيز الدفاع الرئيسي منصب على تأمين المجال الجوي الأفغاني في مواجهة الطائرات المسيرة والاختراقات الأخرى.

وتابع “الصواريخ المضادة للطائرات هي ما تحتاج إليه الدول”، مضيفا أن جميع الدول تسعى إلى الأسلحة المتطورة لضمان وحدة أراضيها ومجالها الجوي، وهي مشكلة تواجهها أفغانستان أيضا.

وأضاف “لا شك في أن أفغانستان تحاول وتبذل قصارى جهدها للحصول عليها”.

لكنه أحجم عن الاستطراد عن الوجهة التي تتطلع السلطات إلى شراء الصواريخ المضادة للطائرات منها.

وأردف “المكان الذي سنحصل عليها منه سري، لكن ينبغي أن نحصل عليها”.

وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل لحماية مجالنا الجوي. سنعمل على ذلك باستخدام جميع قدراتنا”.

وأحجم أيضا عن تسمية باكستان، التي احتجت لديها إدارة طالبان مرارا متهمة جارتها بالسماح للطائرات المسيرة بدخول أفغانستان.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على طلب للتعليق.

ولم يؤكد مسؤولو باكستان إذا ما كان مجالها الجوي يستخدم في وصول الطائرات المسيرة إلى أفغانستان.

وقال فصيح الدين بنبرة تحذير “لطالما حاولنا وسنحاول حل المسألة باستخدام السبل الدبلوماسية، وفعلنا ما بوسعنا للتحلي بالصبر بخصوص هذه الحالات”.

وتابع “ينبغي للدول المجاورة ألا تستنفد صبرنا”.