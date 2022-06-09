قائد شرطة باريس: “فشلنا” في إدارة أحداث نهائي دوري الأبطال

قال ديدييه لالمو قائد شرطة باريس اليوم الخميس إنه قد يكون أخطأ عندما ذكر أن ما يصل إلى 40 ألفا من مشجعي ليفربول حاولوا دخول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتذاكر مزيفة، مضيفا أنه لا توجد أي أدلة تدعم ذلك.

وأضاف خلال جلسة لنظر الأمر في مجلس الشيوخ الفرنسي أن الشرطة “فشلت” في إدارة الأحداث المتعلقة بمباراة ليفربول وريال مدريد في استاد فرنسا بسبب إيذاء بعض المشجعين والإساءة لصورة فرنسا.

وتأجل بدء المباراة التي خسرها ليفربول 1-صفر لأكثر من 30 دقيقة بعدما اضطر أفراد الأمن إلى التصدي للمشجعين الذين كانوا يحاولون دخول الملعب. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مشجعين كان من بينهم نساء وأطفال.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن مشجعي ليفربول يتحملون معظم المسؤولية، مضيفا أن ما بين 30 و40 ألفا وصلوا بدون تذاكر سليمة، مما أدى إلى تدافع عند الملعب ومحاولة الناس الدخول بالقوة.

لكن مشجعي ليفربول الذين حضروا المباراة قالوا إن الغالبية العظمى من مشجعي الفريق كانوا يتصرفون على نحو لائق لكن شرطة مكافحة الشغب الفرنسية عاملتهم بغلظة.

وقال لالمو “ربما أكون أخطات بخصوص العدد البالغ 30 و40 ألفا (من المشجعين الذين يحملون تذاكر مزيفة) الذي ذكرته لوزير (الداخلية)”.

وأضاف “من وجهة نظر عملية لا يتغير الأمر سواء كان عدد المشجعين نحو 40 أو 30 أو 20 ألفا”.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ لالمو على تقديم الدليل الفعلي على عدد التذاكر المزيفة التي قال إنه جاء عبر تقارير من ضباط الشرطة في مكان الواقعة.

وقال لالمو “كنت أنا من ذكر العدد للوزير وأتحمل مسؤولية ذلك كاملة”.

وأضاف أنه المسؤول الوحيد عن إدارة الشرطة للأحداث خلال التدافع أمام الاستاد الواقع على مشارف باريس.