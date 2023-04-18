قائد عسكري أوكراني: القوات الروسية تكثف القصف المدفعي والضربات الجوية في باخموت

قال قائد القوات البرية الأوكرانية الثلاثاء إن القوات الروسية كثفت استخدام المدفعية الثقيلة والضربات الجوية في مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا.

وبات القتال في باخموت وما حولها محور الحرب في أوكرانيا على مدى شهور.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في بيان “في الوقت الحالي، يزيد العدو استخدام المدفعية الثقيلة وعدد الضربات الجوية، محولا المدينة إلى أنقاض”.

وأشار إلى أن روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير\شباط من العام الماضي، لا تزال مصرة على الاستيلاء على باخموت “بأي ثمن”، لكنها تتكبد خسائر كبيرة في المعركة للسيطرة على المدينة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من الوضع في ساحة القتال. وتقول روسيا أيضا إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في باخموت.

وقد تمنح السيطرة على باخموت روسيا نقطة انطلاق للتقدم باتجاه مدينتين كبيرتين ترغب في الاستيلاء عليهما في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال رئيس مجموعة فاغنر الخاصة، التي تقود محاولة روسيا للسيطرة على باخموت، هذا الشهر إن مقاتليها سيطروا على أكثر من 80 بالمئة من المدينة.

فيما نفت أوكرانيا ذلك قائلة إنها لا تزال تسيطر على ما يزيد كثيرا على 20 بالمئة من المدينة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في غضون أسابيع أو أشهر بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.