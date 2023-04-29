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قائد فاغنر يعلن عن تقدم جديد في باخموت

منذ 8 دقائق
معارك عنيفة في باخموت

معارك عنيفة في باخموت

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بعدما أصبحت نقطة محورية في محاولات روسيا منذ شهور للسيطرة على إقليم دونباس بشرق أوكرانيا،

قال قائد قوات “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي “فاغنر” تقدموا 100-150 مترا في مدينة باخموت، السبت، مشيرا إلى أنه تبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة.

وقال بريغوجين: “اليوم، تقدمت وحدات فاغنر 100-150 مترا في باخموت .. يتبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة”.

وتقع مدينة باخموت شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

الجائزة الكبرى

يشار إلى أن باخموت لا تزال بمثابة الجائزة الكبرى التي تسعى وراءها القوات الروسية حاليا. فقد حاولت تلك القوات منذ تسعة أشهر تقريبا شق طريقها إلى المدينة التي دمرت إلى حد كبير في صراع ممتد دخل حاليا شهره الخامس عشر، واستولت على بعض المناطق.

وتعهد الجيش الأوكراني بالدفاع عن المدينة التي كان يقطنها من قبل 70 ألفا، غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار هذا الشهر إلى أنهم قد ينسحبون في حالة التعرض لخطر الحصار.

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