الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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قائد فيلق القدس يتوعد الإعلام الذي يغطي التظاهرات.. "سيأتي دوركم يوما ما"!

منذ 35 دقيقة
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني

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هدد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وسائل الإعلام والصحفيين داخل إيران وخارجها بسبب تغطيتهم لأخبار الانتفاضة المناهضة للنظام الإيراني.

وقال قاآني مخاطبا الصحافيين: حتى ولو عملتم ليوم واحد من العمل الإعلامي ضد النظام، سيأتي دوركم يوما ما.

رغم كل التهديد والوعيد الذي لا يتوانى النظام الإيراني وأركانه عن إطلاقه لترهيب المتظاهرين، إلى أن الاحتجاجات في إيران لم تتوقف منذ انطلاقها في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.

ووصلت شرارة الاحتجاجات إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرًا بينهم عشرات الأطفال والنساء.

ومساء أمس الثلاثاء،  ردد المواطنون هتافات من الشرفات والنوافذ ضد النظام الإيراني، وتعالت الأصوات بشعارات الموت للديكتاتور و الموت لخامنئي، والموت للحرس الثوري والموت للباسيج وداعشنا هو الباسيج والحرس الثوري الإيراني.

وشملت هذه الاحتجاجات أحياء ستار خان وشهرك نفط وشاهين الجنوبية وشهران وسلسبيل وسعادت آباد ودربند.

بالتزامن مع ذلك شهدت أحياء في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية، احتجاجات متفرقة، وردد المحتجون هتافات ليلية، وكتبوا شعارات ضد النظام على حافلات المدينة.

ومن مشهد إلى كرمانشاه في غرب إيران، حيث شهدت المدينة الكردية الأكبر في إيران تجمعات احتجاجية متفرقة في مختلف أحيائها.

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