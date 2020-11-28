قائد فيلق القدس يهدد: موت إسرائيل قريب… هذه آخر أنفاس متنمري العالم

بعد اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، ندد قائد فيلق القدس، اسماعيل قاني، بالعملية مؤكدا أن مرتكبها لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.

وقال اسماعيل قاني، إن “العدو لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.. موت إسرائيل قريب، وهذه آخر أنفاس متنمري العالم واللصوص الدوليين”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد دعا إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم النووي الإيراني ومن يقف وراءهم.

إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى “شدة يأس العدو”، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه” بحسب RT.