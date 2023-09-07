قائد قوات الدعم: العقوبات الأميركية "غير عادلة"

قال نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو الخميس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه “غير عادلة”.

وذكر دقلو، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان “ليست لديه شرعية ليصدر قرار بحل قوات الدعم السريع”.

وفي آخر التطورات أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع.

ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأوضح البرهان في بيان عسكري له، أن “القرار يأتي استنادا على تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017”.

كما أصدر البرهان أيضاً مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.