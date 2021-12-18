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قائد قوات "الناتو" في أوروبا يقترح نشر قوات للحلف في بلغاريا ورومانيا

18 - ديسمبر - 2021
قوات الناتو

قوات الناتو

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اقترح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، أن يؤسس الحلف وجودا عسكريا له في بلغاريا ورومانيا، حسبما نقلت صحيفة “دير شبيغل” الالمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وولترز سوّغ مقترحه “بتعزيز روسيا قواتها على حدود أوكرانيا”.

وأضافت أن المقترحات التي قدمها وولترز ستوسع في الواقع مهمة “الوجود المعزز على جبهات” الحلف في دول البلطيق وشرق بولندا.

ولم تنقل “دير شبيغل “هذا الحديث عن وولترز مباشرة، بل قالت إن لديها “معلومات” تفيد بأن وولترز “دعا إلى تعزيز القوات على الحدود الشرقية” لحلف الأطلسي خلال اتصال عبر الفيديو مع قادة عسكريين “بالدول الشريكة”.

وأضافت أن الخطة تهدف في الواقع إلى “توسيع انتشار الحلف (ليشمل رومانيا وبلغاريا) من خلال مهمة الوجود المعزز على الجبهات”.

يشار إلى أن الحلف لم يعلق حتى الآن على تقرير الصحيفة.

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