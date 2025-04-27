قائد متقاعد بالجيش الإسرائيلي: الدمار بغزة يهدف لاعطاء انطباع بانتصار لم يتحقق

أكد اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك أن الدمار الحاصل في قطاع غزة هدفه إعطاء انطباع بـ”انتصار لم يتحقق” للجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في مقال نشره بريك الأحد بصحيفة “معاريف” العبرية تحت عنوان “هذا هو السبب وراء عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على هزيمة حماس”.

وبريك هو أحد أبرز ضباط سلاح المدرعات سابقا، وشغل منصب قائد الكليات العسكرية.

وقال: “حماس بالآلاف موجودة في مدينة الأنفاق تحت الأرض. تقاتل ضد الجيش الإسرائيلي كحرب عصابات وليس بشكل مباشر، تخرج في الغالب من الأنفاق في الليل في مجموعات صغيرة، وتزرع العبوات الناسفة والفخاخ على الطرق وفي المنازل، ثم تعود إلى الأنفاق مرة أخرى”.

وتابع: “كل الدمار الذي نراه بقطاع غزة هدفه إعطاء انطباع بالانتصار، ويزداد هذا الشعور عندما يُرافقه تضليل للرأي العام من قبل القيادات السياسية والعسكرية بشأن انتصارات لم تتحقق”.

وأشار بريك إلى أنه “خلال عام ونصف، تم تفجير أقل من 10 في المئة من الأنفاق في قطاع غزة”.

وتابع: “لهذا السبب فإن الجيش الإسرائيلي غير قادر على هزيمة حماس. كما أن حماس تضررت بنسبة أقل بعشرات في المئة مما أعلنه الجيش، واليوم عادت حماس إلى حجمها الطبيعي”.

ورأى بريك في مقالته أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير “نصب لنفسه فخا” عندما أعلن أن بإمكانه هزيمة حماس دون أن يكون فعليا قادرا على ذلك.

وأشار بريك إلى نقاش جرى في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 22 أبريل/ نيسان الجاري، عندما انتقد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش رئيس الأركان بسبب تخبط الجيش في غزة، وطالب بخطوة قوية يحتل فيها الجيش القطاع ويقيم فيه حكما عسكريا، مما يؤدي إلى انهيار حماس، قائلاً إنه “إذا لم يتمكن (رئيس الأركان) من القيام بذلك، فعليه أن يترك منصبه”.

وأضاف: “وقتها أدرك رئيس الأركان زامير أنه نصب لنفسه فخا عندما أعلن عند توليه منصبه أنه، على عكس سلفه (هرتسي هاليفي)، سوف يهزم حماس، ويقيم حكما عسكريا، ويؤدي إلى تغيير نظام حماس”.

وتابع: “الآن يواجه زامير موقفا يتوجب عليه فيه الإيفاء بتعهداته، دون أن تكون لديه القدرة على تحقيق ذلك”.

واعتبر بريك أنه كان على زامير أن يعرض حقيقة أن “الجيش الإسرائيلي يجب أن يخضع لإعادة بناء فورية وأنه في حالته الحالية غير قادر على النجاح في هزيمة حماس وإقامة حكم عسكري في قطاع غزة، كما لم يتمكن من القيام بذلك خلال العام ونصف العام الماضيين”.

واستدرك: “بدلا من ذلك، فضّل رئيس الأركان الإدلاء بتصريح كان يعلم مسبقاً أنه غير قادر على تنفيذه، حتى يُنظر إليه على أنه رئيس أركان هجومي، وبالتالي يتم اختياره لهذا المنصب ويكون لديه لغة مشتركة مع المستوى السياسي”.

وأشار إلى أن كلام سموتريتش لرئيس الأركان، والصمت التام من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يشهدان على أن هذه الجوقة بدأت بإعداد ملف الفشل الذي سيُلقى بالكامل على عاتق رئيس الأركان إيال زامير”.

واعتبر اللواء الإسرائيلي أن تقليص ستة فرق من الجيش الإسرائيلي خلال العشرين سنة الماضية “جعل حجم القوات البرية اليوم حوالي ثلث حجمها قبل عشرين سنة، مما لا يسمح لها بالبقاء في الأماكن التي احتلتها، إذ لا توجد وحدات احتياط كافية يمكنها أن تحل محل القوات المقاتلة”.

وقال: “بما أنه من غير الممكن إشراك المقاتلين في قتال لا ينتهي ودون خيار، فقد تحول الجيش الإسرائيلي إلى أسلوب المداهمات الذي يسمح للمقاتلين بالتوقف عن القتال والراحة، لكنه لا يسمح لهم بالفوز في الحرب، حيث عادت حماس مرارا وتكرارا إلى نفس الأماكن التي احتلها الجيش الإسرائيلي ثم انسحب منها”.

وخلص بريك إلى أن “الجيش الإسرائيلي غير قادر في حالته المزرية على تدمير حماس وإطلاق سراح المختطفين تحت الضغط العسكري”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.