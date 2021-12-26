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قائمة أكثر دول العالم تضررا بكورونا.. إيران تحتل المرتبة العاشرة

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 8:56 صباحًا
كورونا يواصل انتشاره في إيران

كورونا يواصل انتشاره في إيران

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يواصل فيروس كورونا التفشي بوتيرة سريعة في جميع مناطق العالم، خاصة مع انتشار متحور أوميكرون في أكثر من 110 دولة.

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 279.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.442.059، وإجمالي الوفيات 5.396.343 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.463 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.092.894.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.655 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.234.623.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.520 وإجمالي إصابات 34.779.815

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.670 وإجمالي إصابات 3.947.284.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 297.223 وإجمالي إصابات 10.189.722.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.424 وإجمالي إصابات 2.271.549.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.530 وإجمالي إصابات 5.622.431.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.348 وإجمالي إصابات 6.182.905

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