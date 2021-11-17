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قائمة بأكثر دول العالم تضررا من كورونا

17 - نوفمبر - 2021
كورونا غير معالم العالم

كورونا

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يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف مناطق ودول العالم بلا هوادة، رغم التقدم في عملية التطعيم.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 254.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 254.317.843، وإجمالي الوفيات 5.114.140.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 765.762 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.308.698.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.478 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.965.684.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.852وإجمالي إصابات 34.456.401

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 253.009 وإجمالي إصابات 8.991.748

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.685 وإجمالي إصابات 4.251.423.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات143.598وإجمالي إصابات 9.686.363.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.893 وإجمالي إصابات 4.873.075

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.406 وإجمالي إصابات 6.051.642

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