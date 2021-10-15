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قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم من وباء كورونا

15 - أكتوبر - 2021
كورونا

كورونا

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 239.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 239.573.207، وإجمالي الوفيات4.881.197.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ721.562 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.766.965.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ602.099 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.612.237.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.435، وإجمالي إصابات 34.020.730.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ283.193 وإجمالي إصابات 3.738.749.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 216.403 وإجمالي إصابات 7.773.388.4

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.746، وإجمالي إصابات 2.186.246.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات142.848 وإجمالي إصابات 4.232.099.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.647 وإجمالي إصابات 8.356.596.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات131.461، وإجمالي إصابات 4.709.753.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.759 وإجمالي إصابات 4.977.043، بحسب “نوفوستي”.

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