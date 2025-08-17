قادة أوروبا يجتمعون بشأن أوكرانيا وزيلينسكي يستعد للقاء ترامب

سيحاول قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم موقف أوكرانيا اليوم الأحد بينما يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في ظل ضغوط الأخير على كييف لقبول اتفاق لإنهاء الحرب.

ويضغط ترامب على أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه مع فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا، ووفقا لمصادر عرض الرئيس الروسي التخلي عن جيوب صغيرة من الأراضي الأوكرانية التي يحتلها مقابل مساحات شاسعة في أماكن أخرى.

قد يكون من الصعب للغاية على أوكرانيا قبول بعض مطالب بوتين كما هي مما ينذر بمحادثات متوترة حول إنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما، والتي أسفرت عن مقتل أو إصابة أكثر من مليون شخص.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعا عبر الإنترنت “لتحالف الراغبين”، وهو تجمع لحلفاء كييف، الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وترغب القوى الأوروبية في المساعدة في ترتيب اجتماع ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي للتأكد من أن أوكرانيا لديها مقعد على طاولة المفاوضات ليتسنى لها تحديد مستقبلها.

كما يريدون ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة والقدرة على زيادة الضغط على موسكو إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول حكومي أوروبي “سيوضحون ما يعتبرونه أساسيا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية: ما يمكنهم القيام به بأنفسهم، وما يقع على عاتق تحالف من المتطوعين، وما يتوقعونه من الولايات المتحدة”.

وأضاف “في الواقع، يتوقعون التزاما قويا للغاية”.

وسيرافق زيلينسكي في زيارة واشنطن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال ترامب أمس السبت إن على أوكرانيا التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع موسكو لأن “روسيا قوة كبيرة جدا، وهم ليسوا كذلك”.

وبعد قمة ألاسكا مع بوتين، اتصل ترامب هاتفيا بزيلينسكي وأبلغه، وفقا لمصدر مطلع، بأن رئيس الكرملين عرض تجميد معظم خطوط المواجهة إذا تخلت كييف عن دونيتسك بالكامل، المنطقة الصناعية التي تعد أحد الأهداف الرئيسية لموسكو.

وأضاف المصدر أن زيلينسكي رفض هذا الطلب. وتسيطر روسيا بالفعل على خمس أوكرانيا بما يشمل حوالي ثلاثة أرباع إقليم دونيتسك، الذي دخلته لأول مرة عام 2014.

وقال ترامب أيضا إنه يوافق بوتين الرأي بشأن ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق سلام دون أن يسبقه اتفاق لوقف إطلاق النار وهو ما تطالب به أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

ويمثل هذا تراجعا عن موقفه قبل القمة، عندما قال إنه لن يكون سعيدا ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي إن إحجام روسيا عن وقف القتال من شأنه أن يعقد جهود إحلال سلام دائم. وكتب على إكس “وقف القتل عنصر أساسي في إنهاء الحرب”.