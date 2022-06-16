الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا في القطار نحو كييف!

منذ 9 دقائق
العاصمة الأوكرانية كييف

العاصمة الأوكرانية كييف

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي استقلوا القطار خلال الليل في الطريق إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر إيتان دو بونسان السفير الفرنسي لدى كييف على حسابه على موقع تويتر صورة خاصة بصحيفة لا ريبوبليكا للزعماء الثلاثة على متن القطار المتجه إلى كييف. واستغرق الإعداد لهذه الزيارة أسابيع، ويتطلع الزعماء الأوروبيون الثلاثة إلى تخفيف انتقادات داخل أوكرانيا بسبب ردود فعلهم تجاه الحرب.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون في الطريق إلى كييف الخميس.

وانتقدت كييف فرنسا وألمانيا وإيطاليا بالتردد في دعم دعمها، واتهمتهم بالبطء في تسليم الأسلحة وتغليب مصالحهم الخاصة على حرية وأمن أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ترقب في أسواق النفط
النفط يتعافى بعد انخفاض شديد
النفط الايراني
إيران ترفع سعر البيع الرسمي لخامها إلى آسيا!
الذهب مقابل الدولار
الذهب ينخفض مع صعود الدولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
عادل امام
تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها