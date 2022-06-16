قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا في القطار نحو كييف!

ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي استقلوا القطار خلال الليل في الطريق إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر إيتان دو بونسان السفير الفرنسي لدى كييف على حسابه على موقع تويتر صورة خاصة بصحيفة لا ريبوبليكا للزعماء الثلاثة على متن القطار المتجه إلى كييف. واستغرق الإعداد لهذه الزيارة أسابيع، ويتطلع الزعماء الأوروبيون الثلاثة إلى تخفيف انتقادات داخل أوكرانيا بسبب ردود فعلهم تجاه الحرب.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون في الطريق إلى كييف الخميس.

وانتقدت كييف فرنسا وألمانيا وإيطاليا بالتردد في دعم دعمها، واتهمتهم بالبطء في تسليم الأسلحة وتغليب مصالحهم الخاصة على حرية وأمن أوكرانيا.