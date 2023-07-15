قادمة من روسيا.. قافلة لـ"فاغنر" تعبر إلى بيلاروسيا

عبرت قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من فاغنر إلى بيلاروسيا قادمةً من روسيا صباح السبت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في مينسك أنها تخطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش بيلاروسيا وعناصر فاغنر.

وقالت مجموعة “بيلاروسكي هاجون” المستقلة والتي تتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا إن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت إلى الدولة الواقعة شرق أوروبا برفقة الشرطة البيلاروسية.

ولم توفر المجموعة صوراً أو مقاطع مصورة للمركبات، لكنها أوضحت أنها كانت تحمل لوحات من مناطق شرق أوكرانيا التي باتت تقع تحت سيطرة روسيا، وحيث قاتل عناصر فاغنر في صفوف القوات الروسية حتى وقت التمرد الفاشل الشهر الماضي.

اتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج أوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية، وفقاً لـ”بيلاروسكي هاجون”.

في سياق متصل، أظهرت صور بالأقمار الصناعية حللتها وكالة “أسوشييتد برس” هذا الشهر صفوفاً من هياكل تشبه الخيام بدا أنها نصبت عند القاعدة بين 15 و30 يونيو الماضي.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو قد قال وقتها إن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة فاغنر وإنه عرض على المقاتلين “وحدة عسكرية مهجورة” لإقامة معسكر. وفي الأسبوع نفسه، أخبر زعيم جماعة مقاتلة مناهضة للوكاشينكو “أسوشيتد برس” بأن هناك موقعاً يبنى لإيواء عناصر فاغنر قرب أوسيبوفيتشي.