قاديروف‬⁩ يعلن تحرير مدينة ⁧‫روبيجني شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف،‬⁩ اليوم الإثنين، تحرير مدينة ⁧‫روبيجني شرق أوكرانيا بالكامل.

وأفاد مصدر من مكتب الرئيس الشيشاني، لـ”العين الإخبارية”، أن القوات التابعة لقاديروف، تمكنت من تحرير مدينة روبيجني في منطقة لوجانسك، ممن سماهم “القوميين الأوكرانيين”.

والأسبوع الماضي بدأت القوات الروسية، والوحدات الشيشانية المساندة لها، معارك لتحرير مدن شرق أوكرانيا.

والثلاثاء الماضي أكّد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوجانسك سيرجي جايداي، أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا “قد بدأ”.

وقال الحاكم في إعلان على “فيسبوك: “تدور معارك في روبيجني وبوبسانا، ومعارك مستمرّة في مدن مسالمة أخرى”، حسب تعبيره.

وكان الهجوم على شرق أوكرانيا متوقعا منذ فترة طويلة خاصة مع إعلان روسيا تغيير استراتيجيتها وتركيزها على تحرير إقليم دونباس بعد تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية في أوكرانيا، الأمر الذي جعل المنطقة تعيش على صفيح ساخن مؤخرا

وقالت كييف في وقت سابق، إنها تتوقع حدوث هجوم وشيك على المنطقة الحدودية مع روسيا، والتي يسيطر انفصاليون مقربون من موسكو على جزء منها منذ سنة 2014.

ووفق محللين فإن روسيا تستهدف السيطرة على شرق أوكرانيا قبيل احتفالات 9 مايو/أيار لتحقيق انتصار معنوي ورفع الروح المعنوية لجنودها.

واستعدت موسكو لذلك عبر عدة خطوات على الأرض، كان بينها ما كشفته وسائل إعلام غربية عن تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جنرالا جديدا لقيادة الحرب في أوكرانيا وكذلك نقل معدات ولوجستيات والاستفادة من أخطائها في شمال أوكرانيا.

و9 مايو/أيار هو عطلة بارزة في التقويم الروسي، وهو اليوم الذي تحتفل فيه البلاد باستسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية باستعراض ضخم للقوات والأسلحة عبر الميدان الأحمر أمام الكرملين.