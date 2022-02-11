قاد مجموعات في سوريا والعراق.. تركيا توقف "قياديا كبيرا" في تنظيم داعش

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيادي كبير في تنظيم “داعش” الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أوقفت فرق الاستخبارات والأمن التركية في مدينة إسطنبول علي الطويل، وهو من أصل تونسي.

ويحمل الإرهابي المذكور الاسم الحركي “أبو ك”، وقاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف “داعش” (محظور في روسيا والكثير من الدول) بسوريا والعراق.

وجرت عملية اعتقال “أبو ك”، من مكان اختبائه في إسطنبول بتاريخ 22 كانون الثاني الماضي، وتمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد.

يأتي ذلك ضمن تجديد التتظيم نشاطه في سوريا والعراق حيث دارت معارك كبيرة في محيط سجن الغويران في الحسكة بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

الى ذلك، تمكنت الولايات المتحدة في وقت سابق من قتل زعيم داعش ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في غارة في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الغارة في سوريا التي قتلت زعيم داعش “وجهت ضربة كبيرة” للتنظيم الإرهابي، و ان “التخلص منه كان أمرا جيدا للجميع”، لكن “المجموعة لا تزال خطرة”، مشيرا الى أن “العملية بالتأكيد ستعيد داعش إلى الوراء”، مبينا أنه “لا يزال لدينا عدد قليل من القوات في سوريا، ولم يتغير شيء فيما يتعلق بالتركيز على داعش، كانت العملية ناجحة لكنها ليست نهاية الصراع مع داعش”.