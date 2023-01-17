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قاذفتان روسيتان تجريان دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي

منذ 47 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي الثلاثاء 17\1\2023.

وأضافت أن الدوريات استغرقت أكثر من عشر ساعات وكانت فوق مياه محايدة.

هذا وتصل طائرات مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى رومانيا، الثلاثاء، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.

وأعلن الحلف الأسبوع الماضي أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

ومنذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير\شباط، عزز الحلف حضوره الجوي في شرق أوروبا ودول البلطيق، بما يشمل الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة وطائرات النقل.

    المصدر :
  • رويترز

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