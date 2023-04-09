قارب يقل 400 مهاجر يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

قالت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، الأحد، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

أضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت ألارم فون إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت ألارم فون أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.

وقالت منظمة سي ووتش إنترناشونال، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، على حسابها على تويتر إنها تُجري اليوم الأحد عمليات بحثا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة ألارم فون.

وقالت منظمة ريسكشيب، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، اليوم إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين. وقالت ريسكشيب إنه جرى إبلاغ طاقمها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.