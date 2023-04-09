الأحد 18 رمضان 1444 ﻫ - 9 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قارب يقل 400 مهاجر يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

منذ 24 دقيقة
قارب هجرة

قارب هجرة

A A A
طباعة المقال

قالت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، الأحد، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

أضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت ألارم فون إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت ألارم فون أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.

وقالت منظمة سي ووتش إنترناشونال، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، على حسابها على تويتر إنها تُجري اليوم الأحد عمليات بحثا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة ألارم فون.

وقالت منظمة ريسكشيب، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، اليوم إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين. وقالت ريسكشيب إنه جرى إبلاغ طاقمها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز
أمريكا.. نائبة ديمقراطية تطالب بمساءلة قاض بالمحكمة العليا
الجيش الإسرائيلي
تجنيد 4 فرق احتياط.. قرار إسرائيلي لتعزيز الأمن في ظل توتّر الأوضاع
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي يبحث "تطورات المنطقة" مع نظيره الأمريكي

الأكثر قراءة

مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا
ريم الشريف
بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا
مشهد عام للعاصمة دمشق
دريد الأسد: وانتصر العلويون على الشعب السوري!