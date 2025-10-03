قاضية أمريكية ترفض دعوى تتهم الأونروا بالمساعدة في هجوم حماس على إسرائيل

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعها عشرات الإسرائيليين الذين اتهموا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتحويل أكثر من مليار دولار، في ما ساعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على شن هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أناليسا توريس في مانهاتن إن الأونروا تتمتع “بحصانة مطلقة” من الدعاوى القضائية لأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، التي تتمتع بحصانة من مثل هذه الدعاوى القضائية.

ورفضت توريس أيضا في قرارها الذي أٌعلن يوم الأربعاء حجة مفادها أن الأونروا مجرد “وكالة متخصصة” لا تتمتع بالحصانة.

واستشهدت توريس بمحامين تابعين للأمم المتحدة قالوا إن الوكالات الفرعية مثل الأونروا التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ليست “مستقلة تماما” لأن الكيانات الأم يمكنها تغيير هياكلها أو إغلاقها.

وقال غافرييل ميروان، محامي المدعين، اليوم الجمعة إن موكليه يعتزمون الطعن في الحكم.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة من بين المدعى عليهم أيضا.

ووجه المدعون اتهامات للأونروا بمساعدة حماس على مدى أكثر من عشرة أعوام على بناء “بنى تحتية”، بما في ذلك تحويل مبلغ مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن.

وأوقف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين في الوكالة ضالعون في الهجوم.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه يتعين رفض الدعوى القضائية لأن الأونروا تستحق الحصانة.

وفي 24 أبريل نيسان، غيرت إدارة ترامب الموقف، وقالت إن على المدعى عليهم “الرد على هذه الادعاءات في المحاكم الأمريكية”

وتوفر الأونروا، التي تأسست عام 1949، التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتتلقى تمويلها بالكامل تقريبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.