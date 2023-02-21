قاضي امريكي: ضحايا هجمات 11 سبتمبر لا يحق لهم الحجز على أصول المركزي الأفغاني

قال قاض أمريكي الثلاثاء إن ضحايا هجمات 11 سبتمبر\أيلول 2001 لا يحق لهم الحجز على 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم بحق طالبان.

وقال جورج دانيلز قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إن الدستور يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.

وأضاف دانيلز أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.

وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية ليس لديها الصلاحية للحكم بهذا نظرا لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة طالبان.

وكانت أربع جماعات دائنة قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها القاعدة، بعد أحداث سبتمبر\أيلول، وحصلت على أحكام غيابية.

ولقي نحو 3000 شخص حتفهم في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع “البنتاجون” في شمال فرجينيا، فيما سقطت طائرة في أرض زراعية بولاية بنسلفانيا.