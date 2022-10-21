الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاض أمريكي يمنع نيويورك من حظر استخدام الأسلحة النارية في الكنائس

منذ 40 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

A A A
طباعة المقال

منع قاض اتحادي الخميس ولاية نيويورك، على الأقل في الوقت الحالي، من تطبيق جزء من قانون الأسلحة الذي يخضع لمراقبة عن كثب والذي يحظر الأسلحة النارية من الكنائس أو أماكن العبادة الأخرى.

يمثل الحكم أحدث انتصار لمالكي الأسلحة في صراع مع ولاية نيويورك بسبب قانونها الأساسي الجديد، والذي اعتبارا من أول سبتمبر\أيلول يجعل الحصول على ترخيص أكثر صعوبة ويحظر الأسلحة النارية في قائمة طويلة من الأماكن العامة والخاصة “الحساسة”.

ودور العبادة من بين الاماكن التي يحظر فيها استخدام السلاح، وقع اثنان من قادة الكنيسة دعوى قضائية الأسبوع الماضي، قائلين إن مثل هذا القيد يتعارض مع حقوق السلاح المنصوص عليها في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون سيناترا، في حكم مكتوب من 40 صفحة، على إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد ولاية نيويورك من تنفيذ القانون أثناء استمرار المحكمة.

واستشهد سيناترا بقرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو حزيران ألغى قانون نيويورك السابق، الذي يمنع الأفراد من حمل مسدس في الأماكن العامة دون دليل على وجود ظروف خاصة، وخلصت المحكمة العليا إلى أن القانون، الذي سُن في عام 1913، انتهك التعديل الثاني.

وأقر المشرعون في نيويورك بسرعة قواعد جديدة بشأن ملكية السلاح والتي وصفها سيناترا في حكمه بأنها “أكثر تقييدا” من القانون الذي ألغته المحكمة العليا.

وكتب سيناترا “تاريخ الأمة لا يؤيد مثل هذا التوغل في حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في جميع أماكن العبادة في جميع أنحاء الولاية، الحق في الدفاع عن النفس لا يقل أهمية ولا يقل الاعتراف به في هذه الأماكن”.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام في نيويورك للتعليق الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. حقيبة الحارس الشخصي لـ بوتين تثير التساؤلات
التظاهرات المتواصلة في إيران
إنتفاضة إيران
المقاومة الإيرانية: مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين
الذهب
ما هي اسباب تراجع الذهب للاسبوع الثاني ؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!