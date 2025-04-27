قاض اميركي: ترحيل طفلة أميركية تبلغ عامين إلى هندوراس

تم ترحيل طفلة أميركية تبلغ عامين إلى هندوراس مع والدتها، بحسب ما أعلن قاض فدرالي في ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، مستنكرا غياب أي إجراء رسمي.

وقرر القاضي الفدرالي تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 أيار/ مايو “لتبديد شكوكنا القوية في أن الحكومة قامت للتو بترحيل مواطن أميركي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”، بحسب وثيقة قضائية نشرت الجمعة. وذكّر بأن القانون يحظر ترحيل المواطنين الأميركيين.

وبحسب الوثيقة، لم تنكر إدارة ترامب الوقائع، لكنها تؤكد أن ترحيل الطفلة جاء بناء على طلب صريح من الأم، التي تم ترحيلها لأنها كانت في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.

وذكرت الحكومة إن هذا أمر طبيعي لأن الأم ترغب في إبقاء الطفلة معها. لكن المحكمة لا تعلم بذلك، كما أكد القاضي في قراره.

واوضح القاضي إن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها المتحدرة من هندوراس، بعد احتجازها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل سلطات الهجرة.

وتقدم محامو والد الطفلة بطلب عاجل إلى المحكمة الخميس سعيا للإفراج عنها.

تتزايد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة في ما يتعلق بطرد المهاجرين.