الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاعدة روسية جديدة في ريف الرقة... والهدف تحجيم التمدد الإيراني

16 - أبريل - 2021
روسيا تستهدف التواجد الإيراني في سوريا

قوات من الجيش الروسي-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الروس يريدون تحقيق أهداف عديدة بآن واحد من ترسيح النفوذ بتلك المنطقة، وأبرز تلك الأهداف هي تحجيم التمدد الإيراني ووضع حدود له لاسيما أنهم متواجدون بمسافة ليست ببعيدة عنهم، والاعتماد بذلك بشكل رئيسي على الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، بالإضافة لمحاربة نشاط تنظيم “داعش” في البادية.

وكان المرصد قد أشار منذ يومين إلى بدء القوات الروسية بإنشاء قاعدة ونقاط عسكرية لها في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

كما بدأت القوات الروسية بإنشاء مهبط للمروحيات ونقاط ومواقع عسكرية جديدة في محيط قرية معدان عتيق، الخاضعة لسيطرة قوات النظام جنوب شرقي الرقة، حيث بدأ بنقل العتاد والمواد اللوجستية إلى موقعها الجديد عبر الطيران المروحي، وسيضم الموقع أيضا، نقاطا ومواقع للفيلق الخامس المدعوم منها، وذلك بغية حماية وتكوين خط دفاع للنقاط الروسية.

وفي 12 نيسان الجاري، كشفت مصادر أن وفدا عسكريا، يضم ضباطا من الشرطة العسكرية الروسية وآخرين من ميليشيا “الفليق الخامس” زار مطار الطبقة العسكري وقاموا بجولة استطلاعية على نقاط الدفاع الوطني والفيلق الخامس في ريف الرقة.

يأتي ذلك في ظل وصول تعزيزات لقوات النظام والفيلق الخامس، بغية القيام بحملة عسكرية جديدة في البادية السورية، وتحديداً في بادية صفيان والرصافة بريف الرقة، ضد تنظيم “داعش” المنتشر في المنطقة، وذلك تزامناً مع حملة مماثلة تقوم بها ذات القوات في بادية الميادين منذ مطلع الشهر الجاري، بإسناد جوي روسي، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    أفرد من القوات الخاصة الأفغانية قبيل سيطرة حكومة طالبان
    قلق أمريكي من استغلال أعداء واشنطن للقوات الأفغانية الخاصة
    الكونغرس الأمريكي
    مقتل شخص جراء اشتباك مسلح في محيط الكونغرس
    السيول تجتاح العاصمة اليمنية صنعاء
    الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة كارثة الفيضانات في اليمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!