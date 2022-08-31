قافلة تابعة لوكالة الطاقة تنطلق الى محطة زابوريجيا

أفاد شاهد من رويترز بأن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من كييف باتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء 31 أغسطس\آب 2022.

ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة للوصول إلى المحطة النووية الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها الآن القوات الروسية وأصبحت نقطة محورية في الحرب، إذ تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتقويض سلامتها.

هذا وكانت نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم روسيا قولهم الاثنين، إن ضربة صاروخية أوكرانية أحدثت فجوة في سقف مستودع للوقود في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وذكرت الوكالة نقلا عن المسؤولين أن مستويات الإشعاع في محطة الطاقة النووية طبيعية وأن الوضع هناك تحت السيطرة.

وتنفي كييف وموسكو استهداف محطة الطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، وتبادلتا الاتهامات حول المسؤولية عن حوادث قصف في محيطها.

وقال دبلوماسي روسي كبير، الاثنين، إن موسكو تأمل في أن تؤدي زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى تبديد المفاهيم الخاطئة حول وضع المحطة البائس.