الهلال الأحمر المصري: 106 شاحنات محملة بمساعدات عبرت من معبر رفح إلى غزة

وسط تصاعد التحذيرات الأممية من كارثة مقبلة على غزة ما لم يرفع الحصار الإسرائيلي، يرتقب أن تدخل، الخميس، قافلة مساعدات جديدة إلى القطاع المكتظ بالسكان.

فقد أعلن الهلال الأحمر المصري أن 106 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية وطبية عبرت من معبر رفح إلى غزة اليوم.

وذكر في بيان أنه جرى تسليم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

فيما أوضح رائد عبد الناصر أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة حتى اليوم وصل إلى 756 شاحنة.

وأشار أن 55 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية توجهت صباحا إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل، لإنهاء إجراءات التفتيش ثم العودة مرة أخرى إلى معبر رفح لتسليمها إلى الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني مساء.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازارني اعتبر سابقا أن غزة باتت مقبرة، وأن المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن “قطرة في محيط” احتياجات أكثر من مليوني مدني.

وجدد لازارني اليوم أيضا التحذير من أن ما يحدث في القطاع يرقى إلى “العقاب الجماعي”. ودعا خلال مؤتمر انساني في باريس حول غزة إلى ضرورة ادخال المزيد من المساعدات.

كما حذر من وجود مخاطر صحية وبيئية كبيرة في القطاع المحاصر، لاسيما مع نزوح الآلاف من السمال إلى المناطق الجنوبية.