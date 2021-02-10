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قالن: العلاقة مع واشنطن ستكون جيدة تحت إدارة بايدن

10 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2021 11:32 مساءً
ابراهيم قالن

ابراهيم قالن

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أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن ثقته بأن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ستكون جيدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالما أنها تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل والسيادة.

ولفت قالن الى أن “بايدن وفريقه يعرفون تركيا وسياستها، وعند أخذ تحديات اليوم بدءا من سوريا إلى العراق، ومن ليبيا إلى القوقاز ودول الخليج في الاعتبار، أثق بأنهم سيضعون أهمية تركيا الاستراتيجية وقيمتها في مركز العلاقات، وأثق بأنهم مستعدون لعلاقة ايجابية مع تركيا”.

وأعلن عن أنه “يثق بأن العلاقة ستكون جيدة طالما أنها تستند على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل بالسيادة، ونثق بأننا سنفتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن”.

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