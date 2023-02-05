قبرص.. انتخابات رئاسية في قبرص ومن المتوقع اجراء جولة ثانية

يدلى الناخبون في قبرص بأصواتهم الأحد5\2\2023 لاختيار رئيس جديد في انتخابات من غير المرجح أن تسفر عن فائز واضح، مما يمهد الطريق لإجراء جولة ثانية في 12 فبراير شباط.

ويدلى نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم في الانتخابات التي تجري بعد انتهاء رئاسة الرئيس المحافظ الحالي نيكوس أناستاسيادس التي استمرت فترتين.

ويتنافس 14 مرشحا على الفوز بالرئاسة ولكن من المرجح ان ينحصر السباق بين ثلاثة مرشحين وهم وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودولدز، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وزعيم حزب التجمع الديمقراطي اليميني أفيروف نيوفيتو والدبلوماسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من حزب أكيل اليساري.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها، مع توقع ظهور النتيجة خلال ساعتين من إغلاق اللجان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم حصول أي من المرشحين البارزين على أغلبية مطلقة مما يؤدي إلى إجراء جولة إعادة.