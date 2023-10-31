قبرص تجري محادثات لإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة

قالت قبرص الثلاثاء إنها تجري محادثات مع أطراف في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لها بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة.

وتسعى نيقوسيا إلى هذا الخيار في ظل احتدام القتال للأسبوع الرابع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الذي أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية في القطاع.

وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس المتحدث باسم الحكومة القبرصية في مؤتمر صحفي “نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكنا”.

وقال ليتيمبيوتيس إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء.

وقبرص هي أقرب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وتبعد حوالي 370 كيلومترا فقط إلى الشمال الغربي من القطاع في أقرب نقطة.

وقال مسؤولون إن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس زار الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله يومي الأحد والاثنين. كما أثار الرئيس القبرصي المسألة مع الرئيس المصري.

وانطلقت من الجزيرة عدة بعثات لنشطاء أجانب مؤيدين للفلسطينيين إلى غزة بين عامي 2008 و2010، في تحد للحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي.