قبرص تطرح مبادرة لإنشاء منظمة أمنية إقليمية لتعزيز استقرار الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم الثلاثاء أن بلاده تدرس إطلاق مبادرة لتأسيس منظمة إقليمية للأمن والتعاون في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.

وقال خريستودوليديس، خلال مؤتمر في نيقوسيا، إن الحكومة القبرصية تعمل على تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإطلاق هذا الإطار، مشيراً إلى أنه قد يشبه في طبيعته حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن بصيغة تتناسب مع خصوصية المنطقة.

وأضاف أن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، مستعدة لتولي دور قيادي في هذا المشروع من خلال موقعها كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط، مؤكداً أن المنظمة المقترحة يمكن أن تكون منصة للحوار وتعزيز التعاون الأمني والإقليمي.

وتلعب قبرص حالياً دوراً محورياً في عمليات الإجلاء الإنساني من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، كما استخدمت كممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رصيف مؤقت ومن خلال إسرائيل لاحقاً.

  • رويترز

