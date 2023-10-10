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قبرص: مستعدون للمساعدة في إجلاء رعايا أجانب يرغبون في مغادرة إسرائيل

منذ ساعة واحدة
خريطة قبرص

خريطة قبرص

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قالت وزارة الخارجية القبرصية الثلاثاء إن البلاد مستعدة للمساعدة في إجلاء رعايا دول ثالثة قد يرغبون في مغادرة إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في مطلع الأسبوع.

وفعلت لجنة وزارية قبرصية الثلاثاء خطة الإعادة إلى الوطن المعروفة باسم “إستيا”، والتي تمنح إقامة مؤقتة ومساعدات لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الفارين من مناطق الأزمات.

وقالت الوزارة في بيان “في هذا السياق، تعتزم جمهورية قبرص تقديم تسهيلات لإعادة الرعايا الأجانب من إسرائيل عبر قبرص”.

وفي المقابل، استخدم عدة آلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في أوروبا وأماكن أخرى قبرص كنقطة عبور للعودة إلى إسرائيل منذ بدء الأزمة السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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