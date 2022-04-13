قبل اجتماع المركزي الأوروبي.. الدولار ينخفض واليورو يرتفع

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في نحو عامين اليوم الأربعاء بينما غير اليورو المسار وتحول للارتفاع قبل اجتماع لتحديد السياسات النقدية للمركزي الأوروبي غدا الخميس.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.888 بعد أن صعد في وقت سابق من اليوم إلى 100.52 وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020. وارتفع الدولار ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الشهر وفي طريقه لتحقيق أكبر زيادة شهرية في تسعة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.449 بالمئة، مع صعود اليورو 0.54 بالمئة إلى 1.0884 دولار.

وقال جوي مانيمبو كبير محللي السوق في (ويسترن يونيون بزنيس سلوشنز) في واشنطن “الدولار في صعود منذ أسابيع وأعتقد أن الفترة قبل اجتماع المركزي الأوروبي غدا توفر مبررا مريحا لسوق لجني بعض الأرباح من ارتفاعات الدولار”.

كما قلص الين الياباني خسائره أمام الدولار، الذي ارتفع ارتفاعا حادا قرب أعلى مستوى في 20 عاما أمام الين اليوم الأربعاء، إذ تناقض التشديد الصارم للسياسات النقدية من المركزي الأمريكي تناقضا حادا مع السياسة النقدية بالغة التيسير التي يتبناها المركزي الياباني.

وتراجع الين 0.19 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 125.61 للدولار.

وصعد الدولار الكندي بعد أن زاد المركزي الكندي اليوم الأربعاء سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في أكبر خطوة منفردة منذ عقدين كما وعد أيضا بالمزيد من عمليات رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم المتنامي.

وزاد الدولار الكندي 0.56 بالمئة أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.26 للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث التداولات 4.65 بالمئة إلى 41368.10 دولار.